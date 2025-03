Hangar Pèlerin : les détenteurs de titres demandent des clarifications et un dialogue avec les autorités

Les membres du Collectif se sont dits particulièrement choqués par cette décision, soulignant qu’ils ne sont pas responsables des irrégularités foncières, mais qu’ils sont plutôt des citoyens ordinaires, des familles, des travailleurs et des entrepreneurs qui ont acquis leurs lots dans le respect des règles. Selon eux, ces acquisitions ont été réalisées à travers des procédures administratives officielles, en contractant des prêts bancaires ou en investissant leurs économies. Ils rappellent également que le lotissement a été effectué par un fonctionnaire de l’État du Sénégal.

Pour étayer leur légitimité, le Collectif souligne qu'ils ont respecté toutes les démarches administratives nécessaires, en obtenant baux, paiement des redevances domaniales, autorisations de construire, ainsi que le quitus délivré par la Direction des Services de Contrôle et d’Ordonnancement du Sénégal (DSCOS) après une vérification minutieuse.



Les membres du Collectif expriment leur déception face au silence incompréhensible des autorités sénégalaises, malgré leurs nombreuses démarches pour trouver une solution amiable. Ils affirment avoir multiplié les correspondances et demandes d’audience auprès des ministères concernés, tels que le Ministère des Infrastructures, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, la Direction des Domaines, ainsi que des autorités locales, comme le Gouverneur de Dakar et la Mairie de Yoff. Cependant, selon le Collectif, seule une de leurs nombreuses sollicitations a reçu une réponse.



Le Collectif a réitéré son engagement à respecter la volonté de l’État de rétablir l’ordre dans la gestion foncière, tout en refusant que cette démarche se fasse au détriment de citoyens de bonne foi. Si la décision d’annuler le lotissement est jugée irrévocable, les membres du Collectif demandent à être formellement conviés aux discussions et à être activement impliqués dans le processus de réaffectation des terrains.



Le site d’accueil doit être d’une valeur égale ou supérieure à celle du lotissement Hangar Pèlerin. Chaque membre doit pouvoir récupérer une superficie équivalente à celle initialement acquise.

Le respect des positions de départ (comme l’angle, l’orientation, et l’accessibilité) doit être assuré dans la nouvelle attribution des lots.

Les propriétaires légitimes doivent être priorisés dans toute nouvelle distribution de terrains.



Le Collectif appelle donc le président de la République, le Premier ministre et l’ensemble du gouvernement à garantir un traitement juste et transparent pour tous les détenteurs de titres légitimes du lotissement Hangar Pèlerin. Ils soulignent leur volonté de trouver une solution pacifique, mais insistent sur la nécessité d’un dialogue inclusif pour résoudre cette problématique de manière juste et respectueuse des droits de chaque citoyen.