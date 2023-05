Harry Kane devient le 2e meilleur buteur de l'histoire de la Premier League

Buteur avant la mi-temps contre Crystal Palace, samedi, Harry Kane a inscrit le 209e but de sa carrière en Premier League. Il dépasse Wayne Rooney, et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Championnat, rapporte L'Equipe.



Bien servi par un centre de Pedro Porro, Harry Kane a inscrit de la tête son 209e but en Premier League, face à Crystal Palace. Un but qui le fait rentrer un peu plus dans l'histoire du football anglais, puisqu'il le fait passer devant Wayne Rooney au classement des meilleurs buteurs de Premier League, depuis sa création en 1992. À 29 ans, l'Anglais est toujours aussi régulier dans l'exercice, et inscrit déjà son 26e but de la saison.



Avant de grimper encore au classement et de devenir le meilleur buteur de Premier League, il reste encore du travail à l'attaquant de Tottenham. Il devra atteindre les 260 buts d'Alan Shearer.



Avec ce 209e but, il se classe 21e meilleur buteur de l'histoire du Championnat anglais. Le premier : Jimmy Greaves et ses 357 buts entre 1957 et 1971.