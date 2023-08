Harry Kane veut déjà revenir en Angleterre, le geste polémique de Mohamed Salah

Harry Kane rêve de Wembley, Salah était très en colère contre Jürgen Klopp et l’Italie a trouvé son nouveau sélectionneur, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive.



Kane de retour à Londres en Juin ?



C’est déjà la crise à Munich comme on peut le lire dans les colonnes de Bild. Le journal allemand revient sur la défaite humiliante des Bavarois face à Leipzig en supercoupe d’Allemagne. Il y aurait déjà un homme mis sous pression dans le vestiaire du Champion d’Allemagne : Thomas Tuchel. C’est sa cinquième défaite en 13 matches. Son prédécesseur Julian Nagelsmann ne l’a encaissé que lors de son 31e match officiel.





D’ailleurs, la saison dernière, Tuchel avait pour argument qu’il n’avait remplacé Julian Nagelsmann qu’en mars dans une saison à moitié ratée. Cet argument a désormais disparu, il a eu le temps de préparer ce premier choc de l’année. Forcément, ces stats donnent des idées aux dirigeants bavarois, qui vont devenir intransigeants avec l’ancien coach de Chelsea et du PSG.



L’intégration d’Harry Kane va peut-être tout changer les prochaines semaines. Mais le buteur anglais aurait déjà le mal du pays à en croire les tabloïds britanniques. Que ce soit dans le Daily Mirror ou le Daily Express, on apprend que Kane a prévu de retourner à Londres cette saison.



Pendant sa présentation, hier, il a déclaré qu’il sera «bientôt de retour dans le nord de la capitale anglaise… pour la finale de Ligue des Champions à Wembley». En effet il a assuré vouloir remporter tous les trophées possibles avec son nouveau club, lui qui a une vitrine à trophée bien vide.



Un bandage plein de rage



Ce qui fait les gros titres en Angleterre, c’est le geste polémique de Mohamed Salah, hier pendant le choc opposant Liverpool à Chelsea, une rencontre qui s’est conclue sur un match nul un but partout. À un quart d’heure de la fin, Jürgen Klopp a décidé de remplacer Mohamed Salah, par le jeune Harvey Elliott. Ce choix surprenant n’a pas du tout plus à l’Egyptien qui, très en colère, a vigoureusement enlevé son bandage à la main pour le lancer au sol avec rage.





Le coach des Reds a rapidement voulu éteindre l’incendie après le match, il sait que ça allait être intensifié dans la presse. Voici ses mots : «Je peux comprendre parce que Mo aurait amélioré son record en cas de but. Mais c’était un match intense pour tout le monde. C’est tout ce que je peux dire, sa réaction était totalement ok.»



Du changement pour la Nazionale



Ce qui interpelle le plus les médias italiens, c’est l’avenir de la Squadra Azzurra. Après la démission surprise de Roberto Mancini ce dimanche, Luciano Spalletti devrait reprendre les rênes de la sélection italienne selon La Gazzetta Dello Sport.



C’est le favori du président de la fédération italienne de football. Il va falloir vite se décider, car dans 26 jours, l’équipe nationale jouera contre la Macédoine et trois jours plus tard contre l’Ukraine, des matches délicats sur la route au Championnat d’Europe.





Cette décision surprise pose problème au Corriere Dello Sport, qui ne comprend pas encore ce revirement de situation. Des courriels au sein de la fédération montrent qu’il y a encore quelques heures, Mancini était à 100% avec l’équipe.





Pour Tuttosport, «Spalletti est l’espoir pour cette pauvre Italie». Les supporters italiens, eux, sont très remontés contre Mancini et la fédération italienne. On devrait en savoir plus les prochains jours.