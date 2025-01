Hausse continue des prix : comprendre et maitriser la manipulation des prix dans la chaine de distribution (Par Souleymane Jules SÈNE)

Il est très facile pour un réseau de distributeurs bien organisés de manipuler les prix sur le marché en complicité avec certains grossistes partenaires, ce qui représente une véritable menace pour la stabilité économique et le pouvoir d’achat des consommateurs. Certains acteurs bien que peu visibles jouent un rôle central en contrôlant l’approvisionnement et n’influencent indirectement les prix sur le marché.



Leur rôle et méthodes reposent sur un mécanisme subtil mais efficace : véhiculer des messages stratégiques auprès des détaillants pour créer une fausse perception de rareté ou d’augmentation des couts. Ainsi, un produit largement disponible peut soudainement être perçu comme rare, incitant des détaillant à augmenter leurs prix en prévision d’une fausse pénurie supposée. Ce système renforcé par des mots d’ordre difficilement identifiables, devient un levier puissant pour imposer des hausses artificielles. Face à ce phénomène, l’état ne contrôlant pas directement la chaine d’approvisionnement se trouve souvent impuissant. Cependant, des solutions existent pour contrecarrer ces pratiques et protéger les consommateurs tout en assurant une meilleure régulation de marché.



Des propositions et des suggestions pour la maitrise de la hausse des prix ont été faites passant par le renforcement de la surveillance du marché mais aussi créer une cellule de veille économique, cet organe dédié à la surveillance des pratiques commerciales des grossiste et des détaillants sera chargé de détecter les manipulations des prix. Il aura aussi la responsabilité de faire un suivi en temps réel des stocks en exigeant aux grossistes et grands distributeurs de faire leur rapport d’inventaire sur le stock existant pour prévenir d’éventuelles ruptures programmées et fausses annonces.



Cet organe sera chargé de la régulation et de la transparence de la chaine d’approvisionnement, de la fixation des plafonds temporaires de prix et qui en cas de hausse suspecte aidera l’état à imposer des prix plafonds pour les produits essentiels jusqu’à la clarification de la situation. Il imposera aux grossistes de faire obligatoirement leur déclaration de prix de vente pour faciliter la traçabilité des marges appliquées. Cet organe a aussi la possibilité de créer des circuits de distributions alternatifs ce qui va appuyer les coopératives de producteurs en encourageant la formation de coopératives agricoles et industrielles, permettant aux producteurs de vendre directement leurs produits sans intermédiaires ce qui va favoriser les marchés de proximité subventionnés. La création des espaces de vente gérés par l’état ou des collectivités locales ou les produits seront vendus à des prix réglementés.

Cette approche sera accompagnée par une sensibilisation mais aussi par une éducation des consommateurs par le lancement de campagne nationale d’information des consommateurs sur les mécanismes de manipulation des prix pour leur permettre de mieux identifier les pratiques abusives en mettant en place des plateforme numériques de signalement, application ou les consommateurs pourraient en temps réel décoincer les hausses de prix injustifiés.



Il sera aussi question de renforcer les sanctions contre les pratiques déloyales par la mise en place de pénalités financières qui va imposer de lourdes amendes eux grossistes ou détaillants coupables de manipulation de prix ou de spéculation, allant même jusqu’à la suspension de leur licence temporairement ou définitivement



Pour combattre ce phénomène, l’état devrait miser sur la production et le stockage local, cet investissement dans des infrastructures de stockage ou entrepôts nationaux pour les produits essentiels va aider à réguler l’offre en cas de spéculation sans oublier l’incitation fiscales pour les producteurs locaux, réduire les taxes pour les encourager à produire d’avantage et à offrir des prix compétitifs



La manipulation des prix par certains acteurs du marché peut entraîner des conséquences graves sur l’économie et le bien être des citoyens, afin de maitriser ce phénomène, il est crucial de combiner des actions immédiates, comme la surveillance et la réglementation des prix avec des stratégues à long terme telles que le renforcement des circuits de distribution alternatifs et la sensibilisation des consommateurs. En agissant de manière concertée, l’état, les producteurs et les consommateurs peuvent briser ce cercle vicieux et garantir un marché plus équitable pour tous.