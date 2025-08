Météo : Orages et pluies attendus au Sud et Centre-Sud, chaleur persistante au Nord

L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (Anacim) prévoit des orages et pluies cet après-midi et dans la nuit sur les régions du Sud (Ziguinchor, Kolda, Kédougou…), avec une possible extension vers le Centre-Sud (Tambacounda, Kaolack, Fatick).



Dans le Centre-Ouest (Diourbel), le ciel sera nuageux avec un risque d’averses.



Une chaleur persistante est attendue dans le Centre et le Nord, avec des températures pouvant atteindre 38 °C, tandis que le reste du pays connaîtra des chaleurs plus modérées, comprises entre 31 et 35 °C.