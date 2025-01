Hausse de prix des produits de consommation courante : une pénurie artificielle selon le directeur du commerce intérieur

Depuis ces derniers jours, de nombreuses denrées de consommation courante connaissent une hausse des prix sur le marché sénégalais, notamment le sucre et l'huile. Cependant, selon le directeur du commerce intérieur, Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, cette situation est largement due à une pénurie artificielle entretenue par des commerçants véreux. Ce dernier a affirmé que l'État prendra des mesures pour mettre fin à cette spéculation.



C'est au cours de son passage à l'émission Salam Sénégal de la radio Sénégal Internationale (RSI), ce lundi 5 janvier, que M. Ndao a dénoncé cette manipulation des prix. Il a expliqué que bien que le marché de l'huile connaisse un ajustement de prix lié à la fluctuation des cours mondiaux, la situation du sucre, elle, résulte d'une pure spéculation de certains commerçants. Ces derniers chercheraient à provoquer une pénurie artificielle dans le but d'obtenir un prolongement des périodes d'importation du sucre.



"Juste préciser que par rapport à l'huile, il y a un changement de prix qui est noté consécutif au changement des cours mondiaux. Mais concernant le sucre, nous faisons face à ce qu'on appelle de la pure spéculation. Certains commerçants veulent simplement créer une situation de pénurie artificielle pour amener les autorités à prolonger un peu la période des importations de sucre", a-t-il déclaré.



Concernant le stock de sucre disponible, M. Ndao a tenu à rassurer la population. Selon lui, les stocks actuels sont largement suffisants pour couvrir la demande nationale. "Je confirme que le sucre qui est présentement disponible, même au niveau des stocks de la Compagnie Sucrière Sénégalaise (CSS), couvre largement la demande de la population. Actuellement, au niveau de la CSS, nous avons 60 000 tonnes de sucre en stock, alors que nos besoins se chiffrent autour de 30 000 tonnes. Donc, en ce qui concerne le sucre, il ne s'agit que de spéculation pure et simple", a-t-il précisé.



En dépit de ces assurances, le directeur du commerce intérieur a assuré que l'État prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à cette spéculation, et que des sanctions seront prises à l'encontre des commerçants qui tentent d'exploiter cette situation.