Hausse des noyades entre mi juillet et mi août par rapport à 2023

Pour ces deux quinzaines, on a dénombré 146 noyades suivies de décès en 2024 contre 109 en 2023 (+34%).Au mois de juillet 2024, les conditions climatiques ont globalement été favorables surtout dans la moitié sud du pays, rappelle Santé publique France.Fin juillet et début août 2024, deux vagues de chaleur se sont succédé, ajoute-t-elle.Ces fortes chaleurs ont rendu "les conditions de baignade très favorables", ce qui peut expliquer la hausse des noyades par rapport à la même période l'an dernier.Pour l’ensemble de la période, entre le 1er juin et le 21 août 2024, 983 noyades ont eu lieu en France dont 268 suivies de décès (soit une proportion de noyades suivies de décès de 27%).Ces chiffres sont stables en comparaison de ceux de 2023, précise Santé publique France.Depuis le début de la période de surveillance de 2024, 52% des noyades ont concerné des adultes, 32% les moins de 6 ans, et 16% les 6-17 ans.La proportion de noyades suivies de décès est plus importante chez les adultes (46% contre 6% chez les moins de 6 ans, 9 noyades suivies de décès sur 10 concernant des adultes).Les décès par noyade en cours d’eau/plan d’eau ont représenté la moitié des décès par noyade quel que soit l'âge. Pour les autres lieux, les décès par noyade chez les mineurs ont davantage eu lieu en piscine privée et chez les adultes en mer (environ le tiers des décès pour ces deux catégories d’âge)."Ces résultats soulignent la nécessité de poursuivre la prévention sur le risque de noyades à tous les âges, particulièrement pendant les périodes de fortes chaleurs et tant que les conditions de baignade resteront favorables", insiste l'agence sanitaire.