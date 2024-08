Hausse des prix du baril pétrole : une menace pour l'économie sénégalaise

La récente montée des coûts du baril de pétrole, atteignant plus de 80 dollars US, représente une sérieuse menace pour l'économie sénégalaise. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, exacerbées par l'assassinat du chef du Hamas en Iran, ont provoqué une hausse des prix, avec le Brent coté à 80,25 dollars US et le WTI à 77,48 dollars US. Cette situation crée une incertitude sur l'approvisionnement mondial en pétrole, un élément crucial pour les économies dépendantes des importations comme le Sénégal.



Selon les analystes, cette hausse des prix pourrait avoir des répercussions significatives sur le pouvoir d'achat des ménages sénégalais, tout en freinant la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB). En juin 2024, les importations d'énergie et de lubrifiants ont représenté 45,2% des importations totales du pays, mettant en lumière la vulnérabilité de l'économie sénégalaise face aux fluctuations des prix du pétrole.



Si cette tendance à la hausse persiste, elle risque de provoquer une augmentation des coûts de transport et des biens de consommation, affectant non seulement les ménages, mais aussi l'ensemble de l'économie. Avec une économie fortement dépendante des importations de pétrole, le Sénégal pourrait voir sa croissance économique ralentie, à moins que des mesures ne soient prises pour atténuer cet impact, rapporte L'Observateur.