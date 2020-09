Hausse des tarifs illimix : L'opérateur de téléphonie Orange "prêt à dialoguer" avec le mouvement Y en a marre

L'opérateur de téléphonie Orange Sénégal se dit prêt à dialoguer avec les membres du mouvement Y en a marre qui ont lancé "Talaay Orange" dans le but de protester contre la hausse des forfaits illimix. L'annonce a été faite, ce mardi, par le directeur de la télécommunication et des relations extérieures du groupe Sonatel, sur instruction du directeur général, Sékou Dramé.



"La société de téléphonie Orange a reçu pas mal de lettres de protestation dans nos différentes agences. Aujourd'hui c'est le tour du mouvement de Y'en A Marre. Et nous avons pris toutes les dispositions pour les accueillir. C'est également une occasion pour réaffirmer l'ouverture du groupe Sonatel de rencontrer l'ensemble des parties prenantes et la disponibilité du groupe d'échanger avec les membres Yen A Marre sur l'ensemble de leurs préoccupations relatives aux produits et services de Orange", a déclaré Abdou Karim Mbengue.



Prenant la parole, Aliou Sané a remercié le M. Mbengue de sa disponibilité avant de souligner que ce n'est pas le mouvement Y' en a marre qui est venu protester mais plutôt les Sénégalais suite à une sollicitation. Pestant que c'est injustifié dans un contexte de pandémie pour faire une hausse, sans omettre "des autres récriminations du passé".



Le coordonnateur de Y en a marre s'est demandé comment Orange peut dans une conférence de presse regarder droit les Sénégalais dans les yeux et leur dire qu'il y a une baisse. Alors que partout les usagers ne le ressentent pas. Ils exigent de la société qu'elle revienne sur sa décision prise le 22 juillet.



Concluant, Aliou Sané a déploré "l'irresponsabilité de l'Etat" et celle de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes qui, selon le mouvement Y en a marre, se fait "l'agent marketing de Orange ".