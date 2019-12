Hausse du prix de l’électricité: le Cnts/FC et le Sels/A se disent outrés

La hausse du prix de l’électricité au Sénégal fait toujours polémique au sein de la population. Loin d’être une affaire réservée aux activistes, certains syndicat des travailleurs entrent dans la danse et se disent outré par cette décision.



« Cette hausse, nous la décrions en tant que centrale syndicale. Nous ne sommes pas d’accord et nous nous demandons en tant que centrale syndicale que ces camarades (Guy Maius Sagna et Cie arrêtés devant le palais où ils dénonçaient ladite hausse), ces gens soient libérés», déplore Bahaou Diongue, secrétaire général de la CNTS-FC.



Oumar Waly Zoumarou du SELS/A au micro de Walf radio se dit surpris, et parle de vol. « Nous sommes surpris d’entendre le gouvernement parler de hausse qui est même déjà effective. Ce qui montre à quel point nous sommes dirigés par des gens qui ne nous disent pas la vérité. Qui pensent que c’est par la duperie qu’on parviendra à apprivoiser et à domestiquer la population. C’est pourquoi, nous ne pouvons que condamner cette hausse-là, avec la dernière énergie. C’est une forme de vol que nous dénonçons ».