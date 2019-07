Hausse du prix du carburant: Les "taximen" menacent d’aller en grève le 1er septembre

Le Syndicat démocratique des chauffeurs de taxi du Sénégal menace d’aller en grève le 1er septembre, pour dénoncer la hausse du prix du carburant. Il exige la baisse des tarifs du contrôle technique des véhicules et ceux de l’autoroute à péage.



Le syndicat demande que la lumière soit faite sur l’assassinat de leur collègue Ibrahima Samb, tué par balle en 2016, sur la route de l’aéroport. Le secrétaire général du Syndicat, Modou Ndiaye, dit avoir remis « un mémorandum de 19 points à l’autorité compétente ».



« Si l’autorité ne réagit pas, notre prochain plan d’action sera une grève totale. Le dossier de notre collègue Ibrahima Samb connait des lenteurs depuis 2 ans. Nous demandons que justice soit rendue», rapporte iRadio.



Fin juin, l'Union des routiers du Sénégal, en plus de dénoncer cette même mesure, a promis de paralyser le secteur. Le prix du carburant a connu une hausse samedi 29 juin à 18 heures. Le super est passé de 695 F à 775 F et le Gasoil de 595 à 655 F CFA, selon le communiqué du gouvernement sénégalais.