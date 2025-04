Haute Cour de justice, création du PJF : Ngouda Fall Kane salue la volonté politique de lutter contre la criminalité financière

Ngouda Fall Kane, ancien inspecteur général d’État (IGE) et ex-directeur de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), s’est exprimé sur la traduction de cinq anciens ministres devant la Haute Cour de justice. À ses yeux, il ne s’agit pas d’une simple opération de communication, mais bien d’une réelle volonté politique de combattre la criminalité économique et financière.



« Non, ce n'est pas une opération de com. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est la volonté politique qui a été dégagée pour lutter contre la criminalité économique et financière. Qu'on le veuille ou pas, c'est la réalité. La reddition des comptes est une obligation mais sans conflit d'intérêt. Quand on gère, on est obligé de rendre compte », a déclaré l’ancien IGE dans un entretien accordé à L’Observateur.



Il précise cependant que des dérapages peuvent survenir : « Mais quand dans la reddition des comptes, on se rend compte qu'il y a des dérapages, des poursuites judiciaires peuvent être prononcés et des informations judiciaires peuvent être ouvertes », a-t-il ajouté.



Concernant la traduction d’anciens ministres devant la Haute Cour de justice, il rappelle que cette procédure est prévue par la Constitution, en raison de l’exception de juridiction dont ils bénéficient.



« Ce n'est pas une immunité. Je crois que c'est une démarche à saluer, mais il ne faut pas oublier la présomption d'innocence. Ce n'est pas parce qu'on les a traduits devant la haute Cour de justice qu'ils sont coupables. Ils sont soupçonnés d'infractions qui ont poussé les autorités à demander leur mise en accusation par l'Assemblée nationale. Mais jusqu'à présent, les infractions ne sont pas qualifiées. Ça appartient à la justice de le faire. Donc il y a une présomption d'innocence. Espérons que tout va se passer dans la transparence », a précisé Ngouda Fall Kane.



Par ailleurs, l’ancien directeur de la CENTIF s’est félicité de la création du Parquet judiciaire financier (PJF), qu’il considère comme une avancée majeure dans le dispositif de lutte contre les crimes économiques.



« J'applaudis. Depuis 2005, après la création de la CENTIF je me suis battu contre les lenteurs dans le traitement judiciaire des rapports de la santé. Mais aujourd'hui, c'est un problème qui est réglé. Le maillon qui manquait au dispositif, au système, c'était le Pool judiciaire et financier. Aujourd'hui, il est là, il est mis en place et il fonctionne. Et les résultats commencent à tomber. Ah oui, les résultats commencent à tomber. Ils sont en train de travailler. Je crois qu'il faut saluer et les encourager », a confié le président de l’ONG Alliance contre le crime organisé actif (ACCA).