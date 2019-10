Hazard : “Ce n’est pas facile de porter le numéro 7 après Cristiano Ronaldo”

Invité de l’émission ‘Campos de Estrellas’ sur Real Madrid TV, la star des Diables Rouges s’est longuement exprimé sur sa situation actuelle. « Mon rêve de toujours était le Real Madrid, de jouer dans le meilleur club du monde, c’est pourquoi je suis heureux. Je voulais aussi jouer en Premier League et c’est pour ça que j’ai signé à Chelsea.”



Concernant toute la pression autour de son prix et surtout du fameux numéro 7, Hazard a avoué que ce n’était pas une mince affaire de remplacer le quintuple ballon d’Or. « Quand je suis sur le terrain, je ne pense pas au 7 que j’ai dans le dos. Mais ce n’est pas facile de porter ce numéro après Cristiano. Raúl aussi l’avait… Je joue pour ce maillot. Quand j’entre sur la pelouse du Bernabéu je suis heureux. Nous allons tout donner. À la fin de la saison nous devons soulever un titre. Je veux gagner des matchs et que tout se passe bien. »



AfriqueSport.fr