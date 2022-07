Hazard choque tout le monde à Madrid avec son physique, le Bayern lance sa nouvelle ère sur le mercato

Hazard revient au top Les Merengues sont en train de vivre une préparation physique digne des Spartiates. Avec la Coupe du Monde en milieu de saison, l’année sportive va être particulière pour les internationaux du Real Madrid, il faut les préparer au mieux, et donc les préparateurs physiques du Real ont mis le paquet pour que les joueurs soient très vite affûtés. Et un homme impressionne tout le monde pendant cette pré-saison, c’est Eden Hazard. Le Belge veut être un joueur clé du Real cette saison et il veut briller avec sa sélection, il s’est donc préparé au mieux. D’après AS, il a retrouvé son poids de forme. En fait, il n’a pas chômé pendant ses vacances en engageant un coach personnel. Eden a des ambitions. Le Bayern casse le mercato Habitué des bonnes affaires et à ne pas s’enflammer pendant le mercato, le Bayern Munich est en train de dépenser à tout-va. Pour le bi-hebdomadaire allemand Kicker, c’est un «changement d’époque» pour der Rekordmeister. Le club bavarois a déjà dépensé 18,5 M€ pour Ryan Gravenberch et 41 M€ pour Sadio Mané. Bientôt, ce sera 80 M€ pour Matthijs De Ligt comme le rappelle La Gazzetta Dello Sport. Et peut-être une somme record pour Harry Kane prochainement. Interviewé par Sport Bild, Oliver Kahn ne ferme pas la porte au buteur des Three Lions. Le champion d'Allemagne pourrait frapper à la porte de Tottenham l’année prochaine pour remplacer Lewandowski. La défense du Barça Après avoir renforcé son secteur offensif, Barcelone va devoir investir en défense. Azpilicueta est toujours attendu et maintenant, les Blaugranas se lancent à l’assaut de Jules Koundé. Le Français est la priorité de Xavi. Selon Mundo Deportivo, le Barça pourrait tenter d'échanger Nico Gonzalez ou Ez Abde et 45 millions pour convaincre Séville de le vendre.