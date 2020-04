Hiba Thiam : des témoignages des interpellés révèlent que la jeune fille est "morte par overdose"

Selon des témoignages des personnes interpellées dans l’affaire Hiba Thiam, la jeune fille est morte par overdose, renseigne le quotidien Libération dans sa livraison de ce lundi 6 avril. Son corps sans vie a été retrouvé dans une résidence meublée aux Almadies, quartier chic de Dakar.



Lors de son audition, Dame Amar, un des témoins, qui a été pris à Yoff sur indication d’un de ses amis, a affirmé qu’il avait loué l’appartement dans lequel ils sont réunis, pour héberger discrètement sa copine venue de la France comme il était marié.



Le jour des faits, il précise avoir demandé à ses amis, venus le rejoindre vers 18H00, de dormir sur place, lorsque le couvre-feu est entré en vigueur. Hiba Thiam serait arrivée sur les lieux vers 22 heures, en plein couvre-feu. « C’est grâce à un de ses amis, a révélé un mis en cause sans donner plus de détails.



Dame Amar, fils du défunt Ameth Amar, renseigne qu'il s'est endormi avec sa copine à 23 heures. Et ce ne serait que vers les coups de 5h du matin que Diadia Tall est venu lui dire qu'il y avait un souci avec Hiba Thiam.



Pour l’heure, six (6) suspects ont été placés en garde à vue. Les résultats de l’autopsie sont attendus ce lundi.