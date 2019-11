Hier condamné à mort, aujourd'hui diplômé de l'Université de Londres

William Okumu est l'un des nombreux détenus ou anciens détenus qui ont obtenu leur diplôme lors d'une cérémonie tenue jeudi dernier à la prison de haute sécurité de Kamiti à Nairobi, la capitale du Kenya.



"Aucun mot anglais n'a été inventé pour expliquer ce que je ressens", a déclaré à la BBC l'ancien détenu à l'émission Focus on Africa.



"Je pense que le monde entier sait maintenant que quelque chose de bon peut sortir de la poubelle" a -t-il ajouté.



M. Okumu, la trentaine , a été libéré de prison en mai dernier. Il a affirmé que le diplôme en droit avait changé sa vie.



Il a pu utiliser les compétences juridiques qu'il a acquises pendant ses études en tant que prisonnier pour se défendre et défendre les autres.



Il a dit qu'il avait été motivé par le fait qu'il s'était rendu compte que sa peine était due à son manque de compréhension de la loi puisqu'il n'avait pas été représenté par un avocat pendant son premier procès.



La Cour suprême a statué en 2017 que la peine de mort était "incompatible" avec la Constitution du Kenya.



M. Okumu, qui était en prison pour vol qualifié avec violence et recel de biens volés, a introduit un recours. Il s'est défendu seul devant le tribunal, soutenant que sa peine initiale avait été trop sévère.



Un juge a accepté son plaidoyer et a commué sa peine en une peine de 10 ans, qu'il avait déjà purgée.