Historique Sénégal – Guinée en CAN : les « Lions » n’ont jamais perdu face au Syli

Après les éditions 1994, 2006 et 2021, « Lions » et Syli national se retrouvent pour la quatrième fois en Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Vainqueur de la Gambie (3-0) et du Cameroun (3-1) dans cette poule C, le Sénégal sera en quête d’une troisième victoire sur la Guinée en CAN. Le Sénégal n’a jamais perdu en Coupe d’Afrique devant la Guinée. Les « Lions » comptent deux (2) victoires et un (1) nul devant la Guinée en trois (3) rencontres.



Le Sénégal dispute sa 17e Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Pour la Guinée, c’est une 14e participation. D’ailleurs c’est à Tunis (CAN 1994) que Sénégalais et Guinéens se sont croisés pour la première fois dans cette compétition, au stade Olympique de Sousse, au premier tour.



D’après « Stades », le Sénégal et la Guinée s’étaient affrontés un de 29 mars 1994, avec un succès des poulains du duo d’entraineurs Jules Francois Bocandé-Boubacar Sarr « Locotte ».



Douze ans après, c’est-à-dire en 2006, les deux nations se retrouvaient encore en Égypte pour la 25e édition de la CAN. C’était en quart de finale, au stade Haras El Hedood d’Alexandrie où les « Lions » avaient pris le dessus devant le Syli (3-2). Le Sénégal enregistre ainsi sa deuxième victoire devant la Guinée.



En 2022 au Cameroun (CAN 2021), c’était les grandes retrouvailles entre les deux nations. Mais cette fois-ci les deux équipes se sont quittées dos à dos (0-0).