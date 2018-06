Historique des confrontations : Le Sénégal domine largement le Japon

Le Japon et le Sénégal vont s’affronter ce dimanche en Russie pour le compte de la deuxième journée du groupe H. Les deux équipes ont le même nombre de points et une victoire dans cette rencontre ouvrira à l’équipe vainqueur les portes des huitièmes de finale.



Mais avant la rencontre de dimanche, les deux formations s’étaient, dans le passé, opposées à trois reprises en matchs amicaux. La première rencontre remonte à mai 1987. Lors de ce match les deux équipes avaient fait match nul (2-2) au Tokyo Stadium, sur un doublé de Moussa Ndao côté sénégalais.



En 2001, sur la route de la CAN 2002 au Mali où les « Lions » avaient perdu la finale devant le Cameroun aux tirs au but, Japonais et Sénégalais s’étaient également affrontés et grâce à El Hadj Diouf et Pape Thiaw les « Lions » s’étaient imposés sur la marque de 2-0 au Stade Bollaert de Lens.



Et le troisième face-à-face a eu lieu en 2003 au Niigata stadium. Pape Bouba Diop avait permis au Sénégal de battre le Japon sur la marque de 1 à 0.



CONFRONTATIONS ENTRE LE SENEGAL ET LE JAPON

Mai 1987 au Tokyo Stadium

Japon (2-2) Sénégal

Octobre 2001 au Stade Bollaert

Sénégal (2-0) Japon

Septembre 2003 au Niigata stadium

Japon (0-1) Sénégal



Avec Stades