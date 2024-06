Hivernage : des pluies excédentaires attendues entre fin juillet début août (météorologue)

Des pluies extrêmes et excédentaires pouvant causées des inondations, sont attendues au cours de cet hivernage, entre fin juillet début août 2024, a indiqué le directeur de l’exploitation météorologique à l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, Dr Ousmane Ndiaye.



« C’est dans cette période de fin juillet à août de l’hivernage qu’on attend les pluies les plus extrêmes et excédentaires », a dit à l’APS M. Ndiaye.



« Nous maintenons nos prévisions de cette année, on s’attend à des pluies excédentaires pouvant entrainées des inondations », a-t-il réitéré.



Dr Ousmane Diagne a, en outre, invité les autorités, les populations, les services à intégrer les prévisions météorologiques, dans leurs planifications quotidiennes. « Nous devons faire l’effort d’intégrer les prévisions de la météo dans nos planifications. On doit, dans nos activités quotidiennes, s’adapter au changement climatique », a-t-il lancé.



Il a indiqué que l’ANACIM développe en ce moment « un système d’alerte précoce climat » destiné à fournir des informations météorologiques, à toute la population, à toute l’administration décentralisée.

L’objectif, a-t-il expliqué, est de faire en sorte que les gens puissent s’approprier, les prévisions météorologiques.



Au-delà de ce système d’alerte précoce, l’ANACIM est entrain de réadapter, son plan stratégique, pour mieux satisfaire les populations, en fonction des informations sur le climat qu’elles ont besoins.

« On a fait une première validation de ce plan stratégique avec l’appui de l’USAID, et je pense que ce plan sera disponible avant fin août 2024 », a-t-il avancé, assurant que ce plan, est dans le circuit, pour une validation à l’interne, de la tutelle.