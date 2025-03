Hivernage : le Gouvernement arrête le programme des pluies provoquées

La Directrice de la Météorologie, Dr Aida Diongue Niang a annoncé ce dimanche, lors d’un entretien avec l’Aps, que les nouvelles autorités ont décidé d’arrêter le Programme d’augmentation de la pluie par ensemencement des nuages, plus connu sous le nom de programme pluies provoquées ou + Bawaan.



Selon Aida Aida Diongue Niang, « l’arrêt de ce programme survient dans un contexte de recrudescence des inondations. Comme nous faisons face ces dernières années à des évènements extrêmes de pluies nous n’avons plus besoin d’ensemencer les nuages pour provoquer des pluies », a-t-elle ajouté.



Face à la sécheresse de 2002, l’Etat du Sénégal, avait à l’instar de pays comme le Burkina Faso et le Maroc, pris l’initiative de mettre en place un Programme d’augmentation de la pluie par ensemencement des nuages, plus connu sous le nom de programme pluies provoquées + Bawaan+.