Hommage posthume: Mamadou Sarr, la bonhomie et la passion journalistique personnifiées...

Notre frère et confrère Mamadou Moustapha Sarr est donc parti sur la pointe des pieds ce mercredi 08 juin 2022 au crépuscule.

Un véritable signe du destin pour cet homme jovial à la bonhomie légendaire,un être arrimé à une compétence et une conscience professionnelle chevillées au corps.

Sarr comme l'appellent ses nombreux amis de la presse et des autres secteurs d'activités a donc assuré son dernier bouclage sans crier gare,sans gêner personne.

Comme il a du reste vécu dans la probité, la dignité, la compétence et surtout l'amour de son prochain et la crainte de Dieu notre Créateur.

Sarr a rejoint l'au-delà laissant derrière lui épouses et enfants éplorés mais aussi ses valeureuses casquettes d' Administrateur du site www.toutinfo.net et de chef de Desk Economie du Quotidien l'Info.

Nous gardons de lui le souvenir d'une figure appréciable des médias pour avoir laissé une empreinte indélébile dans un laps de temps assez court pour nous autres mortels.

Il savait pertinemment qu'il évoluait dans un écosystème médiatique à problèmes mais son exquise urbanité et son état d'esprit positif faisaient partie de ses meilleurs alliés.

Mamadou Moustapha Sarr était aussi et surtout un professionnel de l'information à la résilience avérée.

Sorti frais émoulu de l'école nationale des travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés ( ENTSS), les chemins vertueux du noble métier de journaliste se sont ouverts à lui sans doute dans sa quête inextinguible de savoir et de savoir-faire dans un monde tourmenté.

C'est le groupe Walfadjri qui lui donne sa première chance dans cet univers impitoyable de la presse.

Puis Sarr fait preuve d'ingéniosité et d'ambition en réussissant avec brio son entrée au Cesti de Dakar ( concours professionnel), le Saint des Saints pour ne pas dire la Mecque du journalisme en Afrique francophone aux côtés de l'ISSTIC de Yaoundé.

L'homme parvient rapidement à décrocher son parchemin avant de connaître d'autres expériences professionnelles enrichissantes notamment à l'agence de presse sénégalaise ( APS) ,au Populaire mais surtout au groupe Toutinfo médias (GTIM).

C'est d'abord Thierno Talla professionnel chevronné,dynamique et respectable qui lui offre sa chance dans ce nouveau challenge avant qu'il ne parvienne à gravir plusieurs échelons dans ce groupe médiatique en pleine expansion et récemment acquis par un repreneur de grande dimension avec ses titres phares à savoir le quotidien l'Info mais aussi le site d'informations www.toutinfo.net dont Sarr était justement l'Administrateur...

En vérité, Toutinfo et l'Info étaient ses bébés à lui.

En conséquence il a cajolé et poli ces titres pour les imposer dans le landerneau médiatique du reste difficile et complexe.

C'était ce qui distinguait ce passionné de journalisme économique et professionnel réseauté des autres.

Il avait visiblement très bien assimilé ses cours du Cesti pour savoir que le bon journaliste, c'était aussi un carnet d'adresses assez fourni, ce qui lui permet par ricochet de s'adresser aux meilleures sources d'information en cas de nécessité impérieuse pour un organe de presse rudement engagé dans un environnement concurrentiel sans merci.

Autant dire que Mamadou Moustapha Sarr était un professionnel accompli,un homme bon et bien sous tous rapports aussi.

Sarr est d'ailleurs parti comme il a vécu à la suite d'une courte maladie.

Son inhumation ce jeudi 09 juin 2022 à Touba témoigne de son affection et de sa relation indéfectible avec le mouridisme et les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Dieu lui fasse Miséricorde et veille sur sa famille.

Adieu Yaalmine comme j'aimais t'appeller pour rester fidèle à ce cousinage à plaisanterie,socle du vivre-ensemble au Sénégal.



Mamadou Lamine DIATTA spécialiste en Communication Corporate et Intelligence économique