Hommage posthume: Présentation ce mardi d'un livre sur la vie de Bruno Diatta, ancien chef du Service Protocole de la Présidence

"Bruno Diatta, au Service de la République", c'est l'intitulé du livre-hommage qui sera présenté mardi 21 septembre 2021, par la famille de Feu ancien ministre, chef du Service Protocole de la Présidence du Sénégal de 1977 à 2018.



Une événement qui sera placé, informe le communiqué parvenu à PressAfrik, sous le haut patronage de Macky Sall, Président de la République et sous la présidence effective de Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication.



La note de souligner que "vu le contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19, le port du masque est obligatoire et la carte de presse exigée".