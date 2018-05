Hoop Forum : Gorgui Sy Dieng a offert environ 14 millions à la Fondation Seed

Le basketteur Gorgui Sy Dieng, venu assister ce dimanche au Stadium Marius Ndiaye le dernier jour de la 16e édition du Hoop Forum organisé par la Fondation « Seed », a offert 25 000 dollars à l’organisation.



Selon lui, « Les filles sont souvent oubliées en Afrique et ce camp va permettre à ces jeunes de vivre une nouvelle aventure. Seed a beaucoup fait pour moi et c’est de mon devoir d’appuyer sa politique. J’ai offert 25.000 dollars soit 13 millions 682 mille 018 F cfa à la Fondation qui a besoin de toutes ses forces vives pour atteindre ses objectifs. J’ai 28 ans et je ne vais pas jouer au basket toute ma vie. Donc, je dois m’impliquer dans les programmes de Seed car nous serons appelés à prendre le relais un jour ».

Avec Record