Hôpital Abass Ndao: une assistante qui détournait l'argent pour les opérations de ses patients risque deux mois ferme de prison

L'assistante du docteur Magaye Gaye à l'hôpital Abass Ndao avait pour habitude d'encaisser les paiements des patients pour ensuite utiliser l'argent à des fins personnelles. Elle a persisté dans ces actes délictueux, causant préjudice à plusieurs personnes. Malheureusement, la victime la plus affectée par ses agissements est la mère de Mouhamed Nabi Mbengue. Atteinte de diabète de type 2, elle souffrait d'une plaie non cicatrisante à l'orteil droit. Malgré les diverses analyses et radiographies effectuées, son état de santé ne s'améliorait pas.



Les médecins ont alors recommandé à la patiente de consulter le professeur Magaye Gaye, médecin et enseignant-chercheur à l'hôpital Abass Ndao. Face à la persistance des problèmes de santé de sa mère, Mouhamed Nabi Mbengue s'est rendu auprès de Ndiacké Faye, assistante du docteur Gaye, afin de prendre rendez-vous. L'assistante lui a fixé le coût de l'opération chirurgicale à 800 000 F CFA, mais lui a dit qu'elle pouvait bénéficier d'une réduction familiale et ne payer que 400 000 F CFA. Dans l'urgence de faire opérer sa mère, Mouhamed Nabi lui a envoyé l'argent via les services Wave et Orange Money, relate « Les Échos ». Ndiacké Faye, après avoir reçu la somme de 646 000 F CFA, l'a utilisée à des fins personnelles.



Face à l'attente interminable de l'opération de sa mère, Mouhamed Nabi Mbengue a décidé de se rapprocher du Pr Magaye Gaye. Mais malheureusement, il a été choqué d'apprendre, de la bouche du médecin, qu'il n'était pas au courant des agissements de son assistante. Pour faire toute la lumière sur cette affaire, le docteur a organisé une confrontation entre les deux parties. Lors de cette confrontation, l'assistante a non seulement reconnu avoir encaissé l'argent, mais aussi l'avoir utilisé à des fins personnelles. Malgré le remboursement qu'elle a effectué, il était trop tard, et la mère de Mouhamed Nabi Mbengue a finalement été amputée de la jambe droite, informe "Les Echos".



Accusant Ndiacké Faye d'être responsable de cette tragédie, Mouhamed Nabi a porté plainte contre l’assistante. Arrêtée, elle a été attraite hier mercredi, devant le juge des Flagrants délits de Dakar. La prévenue a reconnu les faits, mais le tribunal l'a informée des autres procédures en cours pour des actes similaires qu'elle avait également commis. L'avocat de la partie civile a réclamé une indemnisation de 6 millions de F CFA. Le procureur a requis une peine de 2 ans de prison, dont 2 mois ferme, contre Ndiacké Faye, en demandant la requalification des charges de blessures involontaires pour mise en danger de la vie d'autrui. Le délibéré est prévu pour le 28 juin prochain.