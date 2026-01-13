Hôpital Dalal Jaam de Dakar : un individu arrêté pour "vols en série" et usurpation de fonction

Ndongo Ndiaye, âgé de 36 ans, a été placé en garde à vue le 11 janvier 2026 au commissariat de Golf-Sud pour usurpation de fonction, vol, escroquerie, détention et usage de chanvre indien.



Selon le quotidien Libération, dans la publication de ce mardi, Ndongo Ndiaye s'est présenté à la caisse de l'hôpital Dalal Jaam accompagné d'une vieille dame malade, prétendant assister cette dernière pour les formalités. Cependant, il avait en réalité brandi une carte d'identité militaire au nom de M. Ndiaye pour tromper la caissière.



La caissière, informée de la présence dans l'établissement d'un individu qui détroussait les malades ou leurs accompagnants, a alerté la sécurité après avoir eu des doutes sur l'authenticité de la carte d'identité militaire. Les soupçons ont été confirmés par une image de vidéosurveillance stockée dans son téléphone, montrant le voleur en action.



Interpellé par les éléments de la brigade de recherches du commissariat de Golf-Sud, Ndongo Ndiaye a tenté de faire tomber un joint de chanvre indien qu'il détenait. Lors de son audition, il a reconnu les faits et a avoué avoir également volé un téléphone de marque iPhone 11 dans l'hôpital, toujours en utilisant la carte d'identité militaire.