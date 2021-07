Hôpital Fann, Principal et Dalal Jam : tous les lits de réanimation covid-19 sont occupés

Tous les lits de réanimation covid-19, destinés exclusivement aux cas graves, à l’hôpital Principal, Fann et Dalal Jam, sont occupés. Ce qui commence à inquiéter le personnel médical, relaie le journal L’Observateur, dans sa livraison de ce vendredi 9 juillet.



« Les lits destinés à la réanimation covid-19 sont tous occupés. La troisième vague n’a pas encore été déclaré officiellement, mais si les cas graves augmentent jour après jour comme les cas de contamination. La situation risque de se compliquer », expliquent des membres du personnel de santé.



« La vaccination, c’est le nerf de la guerre, il faut insister sur la vaccination, car les mesures initiales, même si elle sont efficaces, elles ne sont plus faisables dans la durée. Seule la vaccination nous permettra de sortir de ce gouffre sans fin », insistait le professeur Seydi lors d’une réunion du comité de gestion la semaine dernière.



Depuis plus d’une semaine, la courbe de contamination de la maladie à coronavirus ne cesse de grimper. Depuis l’apparition de la maladie sur son territoire, le Sénégal a déclaré, à la date du jeudi 8 juillet, 44.790 cas positifs au nouveau coronavirus. Parmi les personnes ayant contracté le virus, 41.988 ont recouvré la santé, 1.184 ont perdu la vie et 1.617 autres sont encore sous traitement, d’après les données officielles du ministère de la Santé.