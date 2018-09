Hôpital Le Dantec: Après la radiothérapie, l’appareil de mammographie tombe en panne

Les malades atteints du cancer du sein et les femmes qui font des tests vont devoir prendre leur mal en patience. Pour cause, l’appareil de mammographie de l’hôpital Le Dantec est tombé en panne générale. C’est suite à des couacs répétitifs dont l’appareil avait subi, informe la «Rfm ».



Les appareils liés à la maladie du cancer sont souvent tombés en panne au niveau de l'hôpital Le Dantec. Déjà, l'appareil de radiothérapie de cette structure avait rencontré des problèmes de fonctionnement au mois de juillet dernier. Or, il avait coûté à l’Etat du Sénégal 2,8 milliards de francs Cfa et avait été inauguré au mois de janvier dernier.