Hôpital de Louga: le nouveau Directeur nommé hier a été épinglé en 2017 pour des faits quasi-similaires

Le président de la République Macky Sall a, suite à la mort tragique de Astou Sokhna, la femme enceinte de 9 mois décédée par « négligence médicale », limogé le Directeur de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga où a eu lieu le drame. Il a ainsi nommé, lors du Conseil des ministres de mercredi 13 avril 2022, Mouhamed Abdallah GUEYE à ce poste, en remplacement au Dr Amadou Guèye Diouf.



Ce nouveau Dg de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga pourra-t-il relever le défi ?

Une petite fouille de PressAfrik a permis de se rendre compte qu’en 2017, Mouhamed Abdallah Guèye, alors Directeur général du Centre hospitalier de Pikine (banlieue dakaroise), a été épinglé pour des faits quasi-similaires de négligence ayant conduit au décès d'une patiente.



Durant cette année (2017), le décès d’une fille du nom de Aissatou Diallo, âgée de 12 ans, victime d’une hémorragie, avait secoué ladite structure sanitaire et avait fait un grand bruit.



Le journal « Vox Populi » qui avait donné l’information à l’époque, renseignait que les médecins dudit hôpital auraient fait preuve de négligence coupable à cause d’une «misérable facture de 200 000 F Cfa à payer avant toute intervention».



Le canard avait donné les détails de cette affaire. « Admise vendredi, la petite fille a été laissée à son sort jusqu’au dimanche, tard dans la soirée. Selon sa mère, qui n’avait malheureusement pas la somme réclamée, c’est alors qu’Aïcha souffrait le martyr et que son ventre ne cessait de grossir, que les médecins ont décidé de s’occuper d’elle. C’était déjà trop tard. Le mal était déjà fait et la fille finit par succomber à son hémorragie! », pouvait-on lire dans les colonnes du journal.



Dans un communiqué rendu public, Mouhamed Abdallah Guèye avait dégagé en touche ses accusations. Il s’était porté-en-faux des dires du journaliste.



En guise de réplique, il avait expliqué qu’ : « Aïssatou Diallo a bien été reçue aux urgences et mise en observation vendredi 13 octobre 2017. Le lendemain, samedi 14, elle est acheminée au bloc opératoire vu la complexité de son état et après avis des gynécologues. Après avoir subi une intervention chirurgicale et été hospitalisée au service Chirurgie. Elle a été transférée en réanimation puisque son état commençait à se dégrader au fil du temps ».



"Mouhamed Abdallah Guèye avait été convoqué au ministère de la Santé pour une séance d'explication"



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale avait vite réagi à l’affaire. Une réunion de crise s'était tenue trois (3) jours après la tragédie. En effet, le mardi 17 octobre 2017, Mouhamed Abdallah Guèye avait été convoqué par la tutelle pour une séance d’explication.



Pour sa défense, il avait déclaré : « Nous sommes un établissement public de santé de niveau 3. Conformément à la réglementation en vigueur, tout patient qui arrive aux urgences, est pris en charge avant toutes les formalités administratives et financières. C'est cela que nous sommes en train de faire ici à Pikine. Notre système d'organisation est que le patient est pris en charge d'abord sur le plan médical. A la fin du séjour, on lui fait une facture. C'est ce qui est arrivé à ce patient. On ne lui a jamais demandé un sou lorsqu'elle a été admise aux Urgences. La facture est loin d'atteindre les 200.000f Cfa dont on fait allusion ».



Quatre (4) ans après ce scandale, le 26 mai 2021, le chef de l’Etat Macky Sall avait pris la décision de nommer Dr Ousmane Guèye au poste de Directeur général de l’hôpital de Pikine. Il avait ainsi remplacé Mouhamed Abdallah Guèye à ce poste.



Ce dernier est aujourd’hui, un an après, remis en service et nommé au poste de Directeur général de l’hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga suite à l’affaire de Astou Sokhna décédée par « négligence médicale » après 9 mois de grossesse.