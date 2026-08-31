Hôpital de la Paix de Ziguinchor : des syndicalistes réclament un incinérateur et la réhabilitation de l'établissement

L’intersyndicale des travailleurs de la santé regroupant le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES), le Syndicat national des travailleurs de la santé (SNTS) et le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS) de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor (sud) a réclamé ce lundi, l’installation d’un incinérateur afin d’assurer une gestion adéquate des déchets biomédicaux et de protéger la santé des populations riveraines.



« Nous voulons que les déchets biomédicaux soient gérés dans des conditions dignes d’un hôpital. L’intersyndicale exige la mise en place d’un incinérateur pour assurer une gestion appropriée des déchets biomédicaux », a déclaré Ousmane Djiba, membre de cette intersyndicale, lors d’un point de presse tenu au sein de l’établissement sanitaire.



Selon lui, on ne peut pas prétendre protéger la santé des populations « tout en tolérant des insuffisances dans la gestion des déchets issus des soins ».



Cette revendication, d’après le syndicaliste, fait partie de quatre points majeurs de la plateforme revendicative de l’intersyndicale.



Selon l’APS, les syndicalistes demandent également la réhabilitation de l’hôpital de la Paix avant que sa dégradation ne devienne ”irréversible”, précisant que la toiture, les voiries internes, le réseau de canalisation, les plafonds et autres infrastructures sont dégradés.



« L’état de l’hôpital exige désormais des travaux et non de nouveaux constats. Nous demandons au ministère de la Santé et de l’Hygiène publique de respecter sa promesse de réhabilitation de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor en investissant pour assurer sa modernisation », a plaidé Ousmane Djiba.



Selon lui, cet établissement de santé a besoin d’investissements à la hauteur des enjeux de santé publique, soulignant que « la modernisation de l’hôpital n’est pas une dépense de confort, mais plutôt un investissement dans la santé de la population de tout une sous-région ».



Les syndicalistes ont enfin évoqué la question de la dette, en demandant une subvention spéciale destinée à l’apurement progressif de celle-ci, ainsi que sa réévaluation complète, transparente et un véritable plan de résorption.



« Nous ne revendiquons ni privilèges ni faveurs, mais des conditions indispensables pour que l’hôpital de la Paix de Ziguinchor puisse remplir correctement sa mission », a fait savoir M. Djiba.



L’intersyndicale informe qu’elle va exécuter son deuxième plan d’actions, avec des grèves générales, et sit-in à partir de jeudi. Des actions, selon M. Djiba, qui seront conduites dans le strict respect des urgences et du service minimum.