Sénégal : le ministre de l'Intérieur en visite à la DAF pour s’enquérir des conditions de travail des équipes

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé a effectué ce lundi 31 août 2026, une visite de travail à la Direction de l’Autonomisation du Fichier.



Dans une note d’information, le ministère de l’Intérieur souligne que cette rencontre a permis au ministre de s’enquérir des conditions de travail des équipes et de recueillir leurs préoccupations. Il a, à cette occasion, formulé plusieurs orientations visant à renforcer l’efficacité opérationnelle et la qualité du service.



Selon la source, la visite s’est poursuivie par un passage dans les différents locaux du bâtiment central du ministère, au cours duquel Mouhamadou Makhtar Cissé s’est directement entretenu avec le personnel et l’a encouragé à poursuivre ses efforts avec dévouement et détermination au service de l’État.