Reclassement statutaire des greffiers : Me Moussa Sarr réaffirme son engagement pour un accord

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Me Moussa Sarr, a reçu en audience, ce lundi 31 août 2026, une délégation des syndicats des greffiers composée du Syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUS) et de l’Union nationale des travailleurs de la justice (UNTJ).



Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des discussions relatives au dossier de reclassement statutaire des greffiers.



Au cours de l’audience, les représentants syndicaux ont exposé leurs revendications et fait le point sur l’état d’avancement des échanges engagés avec les différents départements ministériels concernés. Ils ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le dialogue afin de parvenir à « une issue équitable et rapide » de ce dossier.





Les organisations syndicales ont également salué « la disponibilité et l’écoute » manifestées par le ministre de la Justice depuis sa prise de fonction.



En réponse, Me Moussa Sarr a indiqué avoir « pris bonne note des préoccupations et revendications exposées » par les représentants des greffiers. Le garde des Sceaux a surtout réaffirmé son attachement à « la concertation et au dialogue social comme méthode privilégiée de règlement de ce dossier ».



De plus, le ministre a assuré les organisations syndicales de son implication personnelle depuis son arrivée à la tête du département de la Justice et de sa disponibilité à poursuivre les échanges jusqu’à l’aboutissement d’un « accord équilibré », dans le respect des contraintes et prérogatives de chaque partie.



Soulignant que les négociations se trouvent actuellement dans « une phase cruciale », Me Moussa Sarr a indiqué qu’il continuerait, en collaboration avec le ministère de la Fonction publique, à impulser la dynamique des discussions.



Enfin, il s’est déclaré « pleinement disponible » à recevoir les organisations syndicales autant que nécessaire, jusqu’à la conclusion définitive de ce dossier.