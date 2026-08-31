Coopération Sénégal-Allemagne : les parlementaires renforcent le dialogue sur la défense et la stabilité régionale

Le député Ibou Gueye, Président de la Commission de la Défense et de la Sécurité de l’Assemblée nationale, a reçu ce lundi 31 août 2026, au siège de l’Assemblée nationale, M. Thomas Röwekamp, Député au Bundestag allemand et Président de la Commission de la Défense du Parlement fédéral allemand, ainsi que Mme Diana Hebstreuth, dans le cadre de leur visite de travail au Sénégal, selon un communiqué de l’Assemblée nationale du Sénégal.



Tenue en présence de plusieurs parlementaires sénégalais, cette rencontre a permis d’approfondir le dialogue entre les deux institutions autour des enjeux de défense, de sécurité, de paix et de stabilité régionale, précise le communiqué.



Selon la source, les échanges ont également porté sur le renforcement de la coopération parlementaire Sénégal–Allemagne, le partage d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que sur les perspectives de consolidation des relations d’amitié et de partenariat entre les deux pays.



Une rencontre riche en échanges, qui traduit la volonté commune de renforcer le dialogue interparlementaire et de construire une coopération durable au service de la paix, de la sécurité et de la stabilité, conclut le communiqué.