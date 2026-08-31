Vélingara : un différend autour d’un poulet vire au drame familial à Dialakha

Un drame familial a plongé dans l'émoi le weekend dernier, le village de Dialakha, situé dans département de Vélingara (sud). Un jeune homme, récemment revenu de migration, aurait mortellement agressé son frère à la suite d’un différend portant sur un poulet, selon une source proche de l’affaire.
Les faits se seraient déroulés dans les champs du village. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, une altercation aurait éclaté entre les deux frères. Le jeune migrant aurait alors violemment frappé son frère à l’aide d’un coupe-coupe, lui occasionnant de graves blessures.
Grièvement atteint, la victime a été évacuée vers l’hôpital de Banssang, en Gambie, pour recevoir des soins. Malgré la prise en charge médicale, elle a finalement succombé à ses blessures.
Cette affaire, dont les circonstances exactes restent à établir, a suscité une vive émotion à Dialakha et dans plusieurs localités du département de Vélingara. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie familiale.
Selon les informations rapportées par la source, deux personnes seraient actuellement en garde à vue à Basseh, en Gambie, dans le cadre de l’enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités et établir avec précision le déroulement des faits.
Les faits se seraient déroulés dans les champs du village. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, une altercation aurait éclaté entre les deux frères. Le jeune migrant aurait alors violemment frappé son frère à l’aide d’un coupe-coupe, lui occasionnant de graves blessures.
Grièvement atteint, la victime a été évacuée vers l’hôpital de Banssang, en Gambie, pour recevoir des soins. Malgré la prise en charge médicale, elle a finalement succombé à ses blessures.
Cette affaire, dont les circonstances exactes restent à établir, a suscité une vive émotion à Dialakha et dans plusieurs localités du département de Vélingara. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie familiale.
Selon les informations rapportées par la source, deux personnes seraient actuellement en garde à vue à Basseh, en Gambie, dans le cadre de l’enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités et établir avec précision le déroulement des faits.
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