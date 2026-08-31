Vélingara : un différend autour d’un poulet vire au drame familial à Dialakha

Un drame familial a plongé dans l'émoi le weekend dernier, le village de Dialakha, situé dans département de Vélingara (sud). Un jeune homme, récemment revenu de migration, aurait mortellement agressé son frère à la suite d’un différend portant sur un poulet, selon une source proche de l’affaire.



Les faits se seraient déroulés dans les champs du village. Pour des raisons qui restent encore à déterminer, une altercation aurait éclaté entre les deux frères. Le jeune migrant aurait alors violemment frappé son frère à l’aide d’un coupe-coupe, lui occasionnant de graves blessures.



Grièvement atteint, la victime a été évacuée vers l’hôpital de Banssang, en Gambie, pour recevoir des soins. Malgré la prise en charge médicale, elle a finalement succombé à ses blessures.



Cette affaire, dont les circonstances exactes restent à établir, a suscité une vive émotion à Dialakha et dans plusieurs localités du département de Vélingara. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur les circonstances de cette tragédie familiale.



Selon les informations rapportées par la source, deux personnes seraient actuellement en garde à vue à Basseh, en Gambie, dans le cadre de l’enquête. Les investigations se poursuivent pour déterminer les responsabilités et établir avec précision le déroulement des faits.