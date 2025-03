Hôpital régional de Kolda : la banque de sang mise à rude épreuve par le Ramadan et le Carême chrétien

La banque de sang du centre hospitalier régional de Kolda, en Haute-Casamance, fait face à une baisse significative des dons en raison de la concomitance du Ramadan et du Carême chrétien cette année. Une situation qui complique l'approvisionnement et pourrait mettre en danger des patients.



Le major de la banque de sang de l'hôpital, joint par téléphone ce 19 mars, a confié : « Nous avons quelques soucis avec la rareté des donneurs. Mais la banque n’est pas complètement à sec. Nous avons encore quelques donneurs fidèles qui acceptent de venir donner des poches ».



Malgré la diminution des dons, certaines personnes font preuve d'un engagement remarquable. « Il y a parfois 2 à 3 personnes qui passent après la rupture du jeûne pour donner du sang », a précisé Ibrahima Sonko, responsable de la structure.



Toutefois, cette participation reste insuffisante pour maintenir un approvisionnement stable, et la banque de sang est aujourd'hui sous tension. Pour prévenir une pénurie critique, le major lance un appel à la solidarité. « Nous invitons la population à suivre l'exemple de ces donneurs fidèles pour assurer un approvisionnement permanent de la structure et ainsi sauver des vies », a-t-il exhorté.



L'approvisionnement en sang est essentiel pour de nombreux patients, notamment les femmes enceintes, les accidentés et les personnes atteintes de maladies chroniques. La mobilisation de tous est donc cruciale pour faire face à cette situation et garantir un système de santé fonctionnel et réactif.



En période de jeûne, il est possible de planifier les dons après la rupture du jeûne ou durant les heures matinales pour éviter toute faiblesse. Les autorités sanitaires et les associations de donneurs de sang doivent redoubler d'efforts pour sensibiliser la population et encourager une mobilisation accrue dans les jours à venir.