Hôpital régional de Ourossogui: les malades reprennent les consultations après la psychose Covid-19

Après avoir déserté l'hôpital régional de Ourossogui, à cause de la pandémie du coronavirus, les malades ont à nouveau commencé à fréquenter la structure sanitaire. Une annonce faite par le directeur de l'hôpital, Dr Mamadou Ndiaye, lors de son face-à-face avec la presse, mardi.

"Nous nous réjouissons de voir que des malades ont recommencé à fréquenter la structure sanitaire. Et c'est parce que nous avons eu à effectuer des efforts colossaux pour mettre en place des stratégies pour sensibiliser d'abord le personnel, mais sensibiliser les autorités qui sont venues en aide à cet hôpital", a expliqué la blouse blanche.



Et il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car précise le docteur, le ministère de la Santé a affecté quatre médecins spécialistes à l'hôpital pour relever le plateau technique. "Les patients pourront ainsi désormais compter sur un gynécologue, un interniste qui s'occupe notamment du diabète, un médecin biologiste et un urologue",a-t-il dit. Nous restons avec Mamadou Ndiaye qui signale que des mesures de prévention ont été mises en place de manière à éviter tout risque de contamination à la Covid 19.



"L'hôpital a mis en place un dispositif de lavage des mains et un contrôle thermoflash pour les patients,les accompagnants et le personnel", rassure Dr. Ndiaye qui révèle que le chef de l'Etat,Macky Sall, a mis à la disposition de l'hôpital un milliard de francs CFA. Cette enveloppe selon lui, va ajouter aux 900 millions déjà injectés dans l'établissement sanitaire. "Ces investissements permettront de disposer d'une infrastructure neuve et les travaux vont bientôt démarrer",indique -t-il dans les colonnes du journal Source A.