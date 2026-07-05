Dakar : Afrikajom Center appelle à "une action humanitaire d’urgence pour sauver la vie" de l’ex-président Sambi

L’Afrikajom Center tire la sonnette d’alarme sur l’état de santé de l’ancien président des Comores, Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, "détenu arbitrairement" depuis 2018. Selon le communiqué publié ce 4 juillet 2026 à Dakar, l’ex-chef d’État souffrirait, entre autres, de «troubles cardiaques, d’une tension artérielle constamment élevée, d’asthénie sévère, de photophobie et de douleurs lombaires persistantes». Son médecin, le Dr Said Ali Abdou, a préconisé "une évacuation sanitaire urgente à l’étranger". Un avis confirmé par des cardiologues et par un collège médical choisi par l’État comorien lui-même. Mais à ce jour, cette décision de justice n’a jamais été exécutée.



"Le dossier judiciaire du Président Abdallah est vide", dénonce l’organisation. Pour Alioune Tine, fondateur d’Afrikajom Center, il est temps d’agir : "Nous appelons solennellement le Président Azali Assoumani à user de son autorité, et à prendre d’urgence les mesures appropriées pour l’évacuation sanitaire du Président Abdallah, moyen ultime pour lui sauver la vie".



L’organisation de défense des droits humains rappelle que cette détention a déjà été condamnée deux fois par la communauté internationale. En 2018, le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a jugé la privation de liberté du Président Sambi contraire à la Déclaration universelle des droits de l’homme. La même année, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a constaté une violation de la Charte africaine. Huit ans plus tard, rien n’a bougé. Vendredi 3 juillet, Alioune Tine a reçu au siège d’Afrikajom à Dakar les avocats de l’ancien président : Maîtres Said Larifou, Tisslame Sambi et Mahamoudou Ahamada, ainsi que Bassirou Sy, Président du MCA International. Tous sont venus "alerter sur cette situation critique".



Face à ce qu’il qualifie "d’urgence humanitaire", Afrikajom Center exige une réponse immédiate. "Il s’agit de sauver une vie humaine. La justice et la dignité doivent prévaloir", insiste Alioune Tine. Pour l’organisation, enfin, l’enjeu dépasse le cadre politique comorien. C’est un test pour le respect des décisions de justice et des engagements internationaux des Comores.