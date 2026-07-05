Sénégal : polémique autour du nom « Impact’Elles » juste après son lancement officiel

Le nouvel organisme communautaire « Impact’Elles », lancé officiellement le vendredi 5 juillet 2026 à Dakar, fait déjà l'objet d'une vive contestation. Mme Lamba Ka, présidente fondatrice de l’association « Impact'elle », réclame la paternité de cette identité visuelle et associative, preuves administratives à l'appui.



Le lancement de la nouvelle structure s'est déroulé à dans un hotel de place à Dakar sous le parrainage de la Première Dame, Absa Faye, et en présence de la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, ainsi que du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy. La rencontre était axée sur le thème « Santé mentale des femmes leaders : un défi au quotidien ».



Pourtant, dès le 1er juillet 2026, Mme Lamba Ka avait alerté sur les réseaux sociaux une confusion sur l'usage de ce nom. « Depuis 2020, l’association Impact'elle œuvre pour l’accompagnement et le renforcement des capacités des femmes entrepreneures au Sénégal », a-t-elle rappelé, précisant que son organisation est « reconnue officiellement par les autorités compétentes au numéro ,00020766/MINT/DGAT/DLPL/DAPA en date du 07 Juin 2022 ».



Selon Mme Ka, des démarches à l'amiable ont été tentées sans succès auprès des responsables de la nouvelle entité, enregistrée sous une autre forme juridique mais utilisant le nom « Impact’elles » dans sa communication. Elle invite à « une clarification responsable afin d’éviter toute confusion auprès des partenaires » qui l'ont interpellée.



Malgré cette sortie, les autorités ont affiché leur soutien aux initiatrices du rassemblement de vendredi. Par voie de communiqué, le ministère de la Famille a réaffirmé son engagement à « accompagner toutes les femmes, sans distinction, dans la promotion de leur leadership, de leur autonomisation et de leur bien-être ». De son côté, la marraine de l'événement, la Première Dame Absa Faye, s'est déclarée « particulièrement heureuse d’être la marraine du lancement de l’association Impact’Elles », saluant la qualité des échanges avant de souhaiter une « longue et belle vie » à la structure, d'après ses déclarations officielles.