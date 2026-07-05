MONCAP : la coordonnatrice Fatou Kiné Diakhaté limogée pour « manquements aux valeurs du Pastef »

Fatou Kiné Diakhaté a été démise de ses fonctions de coordonnatrice du Mouvement National des Cadres Patriotes (MONCAP). La décision a été annoncée par le Bureau de cette structure affiliée au parti PASTEF.



Cette sanction fait suite à ses récentes « déclarations publiques ». Selon le communiqué de l'instance dirigeante, la responsable « s'est elle-même placée en dehors des principes et des valeurs du PASTEF ». En conséquence, Fatou Kiné Diakhaté « n'exerce plus les fonctions de coordonnatrice du MONCAP et qu'elle ne fait plus partie du Bureau ». Elle a également été « retirée des groupes d'échange du Bureau », une mesure d'exclusion numérique destinée à être « progressivement étendue à l'ensemble des espaces de travail et de coordination ».



Concernant son avenir militant au sein des structures globales, le Bureau précise qu'il « laissera les organes compétents statuer, dans les meilleurs délais, conformément aux procédures en vigueur ».



Pour assurer la continuité des activités, la direction du mouvement annonce la mise en place d'une « organisation provisoire » et invite les cadres à « rester mobilisés, unis et pleinement engagés », d'après le document officiel du MONCAP.