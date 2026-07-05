Souveraineté alimentaire : un programme de 150 milliards de FCFA lancé

Le gouvernement du Sénégal a officialisé le lancement du Programme d’Appui à la Stratégie de Souveraineté alimentaire (PASS). Doté d’une enveloppe globale de près de 150 milliards de francs CFA, financée en partenariat avec le Fonds international de développement agricole (FIDA), ce projet va accompagner la stratégie agricole nationale sur une période de six ans.



Le déploiement des activités sur le terrain a débuté avec la première réunion du Comité national de Pilotage (CNP), qui a validé le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA 2026). Ce programme cible en priorité les exploitations familiales et les entrepreneurs agricoles vulnérables à travers dix régions du Bassin arachidier élargi et de la Haute Casamance. Ses objectifs clés reposent sur la sécurisation et la diversification des productions, la valorisation des marchés territoriaux et le renforcement de la résilience climatique pour les jeunes et les femmes.



Lors de l'ouverture des travaux, rapporte, la rts, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a précisé que la souveraineté alimentaire ne se limite pas à la hausse de la production, mais implique « la création de valeur ajoutée, l’amélioration des revenus des producteurs, le développement des chaînes de valeur et un meilleur accès aux marchés ». Le Secrétaire général du ministère a ajouté que le PASS agira comme un levier pour « mieux connecter les bassins de production aux marchés ».



Les organisations de producteurs ont accueilli favorablement le projet, tout en réclamant de la célérité. Le président du Conseil national de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR), Nadjirou Sall, a exprimé le soutien des professionnels mais a exhorté à « une mise en œuvre rapide afin que les populations rurales puissent bénéficier sans délai des retombées attendues », d'après le compte rendu des services de communication du ministère.