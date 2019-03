Horreur à Kédougou, un ancien responsable du PDS qui a rejoint l’APR, tué

C’est la tristesse et la consternation dans la commune de Khossanto, département de Saraya (Kédougou), où le corps sans vie de l’ancien responsable du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui a rallié la mouvance présidentielle à la veille du scrutin du 24 février, Waly Kanouté a été découvert. Le défunt âgé de 29 ans, qui a été tué à coups de gourdins, était marié à deux épouses et père de deux enfants. Orpailleur de son état, il venait de réaliser une opération de vente d'or à 6 millions de francs CFA.



Le sieur Kanouté qui avait quitté sa maison depuis samedi. Selon le quotidien L’Observateur, qui donne l'information, les pandores ont retrouvé sur les lieux du crime deux gourdins tachetés de sang, la pièce d’identité et le téléphone portable de la victime.