Horreur à Koumpentoum : un berger tue son épouse et incinère le corps sans vie

Dans le village de Diamwelli, situé dans le département de Koumpentoum, les habitants ont été témoins d'une scène d'horreur qui a choqué toute la communauté. Le berger Hamidou Sow a commis un acte odieux en prenant la vie de sa deuxième épouse, Awa Bâ, âgée de seulement 16 ans, dans des circonstances abominables.



Selon les premières constatations de l'enquête menées par les gendarmes de la Brigade de Koumpentoum, ce crime est survenu à la suite d'un différend entre le mis en cause et sa seconde épouse dans la matinée du mardi dernier.



L'épouse, ne supportant plus cette situation conflictuelle, a décidé de s'enfuir. À son retour au domicile conjugal, elle a été confrontée à la colère de son mari, qui l'a étranglée jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Pris de panique après avoir réalisé l'irréparable, Hamidou Sow a tenté de dissimuler son crime en brûlant le corps de sa femme dans un endroit isolé.



Malheureusement pour lui, les chiens d’un berger ont découvert les restes du corps et ont alerté leur propriétaire, qui a informé les autorités locales. Les gendarmes de la Brigade de Koumpentoum ont rapidement sécurisé les lieux, tandis que les sapeurs-pompiers ont transporté les restes à la morgue de l'hôpital régional de Tamba pour une autopsie.



L'enquête a permis d'arrêter Hamidou Sow, dont les vêtements tachés de sang ont été placés sous scellés. Face aux preuves accablantes, il a avoué son crime lors de son interrogatoire. Le présumé meurtrier a été placé en garde à vue avant d'être déféré devant le Procureur du parquet du Tribunal de Tamba pour le crime d'assassinat.