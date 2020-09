Horreur au Rond-point Case-bi: deux nouveau-nés jumeaux jetés à la poubelle

Deux corps sans vie de bébés ont été découverts hier-jeudi, tard dans la soirée, à hauteur des deux voies entre le Rond point Case-bi et le premier garage. Selon nos confrères de l'AS, aucune trace particulière de blessure n'a été trouvée sur les nouveau-nés décédés, enveloppés dans un morceau de tissu.



Et quant à nos confrères de "Les Echos", "Il s'agit de nouveau-nés jumeaux jetés dans la poubelle ", avant d'ajouter qu'une "double infanticide et grossesse non désirée sont avancées comme mobile du crime."



Les sapeurs pompiers ont évacué les deux corps sans vie dans une structure sanitaire de la place, suite à une réquisition de la Police de Golf qui a ouvert une enquête