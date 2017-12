Horrifiée par ce qu’elle a vu à Mbour, Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop plaide pour les talibés

La ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'enfance s’est rendue à Mbour après l’incendie qui a causé la mort de deux (2) talibés dans un daara. Avant de présenter ses condoléances, Ndeye Ramatoulaye Gueye Diop a saisi l’occasion pour sensibiliser les maîtres coraniques.



« J’en profite pour lancer un appel à toute la population sénégalaise, à tout parent. Ce que j’ai vu aujourd’hui, est très dur. Je me suis mise à la place de ces parents. On devrait renforcer la protection des enfants, on devrait les mettre dans de meilleures conditions. L’Islam n’a pas demandé cela, que ces enfants soient dans ces conditions au risque de perdre leur vie. Ensemble, avec toute la population sénégalaise, vous les médias, je compte beaucoup sur vous pour qu’on essaie de sensibiliser davantage cette population. Certes, il y a toujours eu des daaras mais les problèmes que vivent les daaras actuellement sont vraiment énormes. Et nous en connaissons tous la cause. Je lance un appel à tous les maîtres coraniques pour être plus sensibles à cela et puis, je profite de la situation pour présenter mes condoléances aux parents qui ont perdu leurs enfants. C’est dur. Certes, c’est la volonté divine mais on aurait pu éviter cela », a-t-elle déclaré.