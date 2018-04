Houle dangereuse entre Dakar et Saint-Louis : l’Anacim relève l’alerte à «Jaune»

L’Agence nationale de l’aviation civile et la météorologie (Anacim) attire l’attention sur une houle dangereuse faisant plus de 2,5 mètres qui sera présente au large de la Grande Côte sénégalaise dès ce dimanche. Raison pour laquelle elle a tenu à sonner l’alerte, conseillant aux adeptes de la pêche artisanale de ne pas aller au-delà de 26 kilomètres.



«2,5 mètres est un seuil qui a été retenu. A chaque fois que la hauteur de la houle dépasse ce seuil il y a des conditions d’alerte au niveau des cotes sénégalaise. Elle va intéresser la grande côte, à partir de dimanche à 6 heures du matin et va persister jusqu’à mardi 10 avril à 12 heures», a déclaré Pape Ngor Ndiaye au micro de Radio Sénégal.



Le responsable du service «Prévisions et Réduction des risques » à l’Anacim de poursuivre : «Cette houle dangereuse va être notée un peu au large à 26 km de la côte et à partir de cette distance, les effets de cette houle dangereuse seront ressentis. Ce qui fait qu’au niveau du rivage la mer sera stable».



L’ingénieur de conclure : «On sera dans une vigilance jaune pour dire que la mer sera dangereuse pour les pratiquants de cette pêche artisanale et dans ces conditions nous leur conseillons de ne pas s’aventurer en mer surtout au-delà de 26 km sur l’axe Dakar-Saint-Louis ».