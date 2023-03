Houssem Aouar a décidé de joueur pour l’Algérie

Houssem Aouar (24 ans) a choisi de porter le maillot national de l'Algérie. Le milieu de l'OL, qui compte une sélection avec l'équipe de France en amical en octobre 2020, mais qui n'a jamais porté le maillot tricolore en compétition officielle, avait toujours le choix entre les Bleus et les Fennecs, indique RMC Sport.



Et comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, il ne portera plus le maillot de la France puisqu'il a choisi le pays de ses parents. Un renfort de taille pour le sélectionneur des Fennecs, Jamel Belmadi.