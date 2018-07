Humiliée par Jamie Foxx, Katie Holmes ne peut s'empêcher de l'aimer

🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞 A post shared by Katie Holmes (@katieholmes212) on Jul 1, 2018 at 8:55am PDT

Alors qu'elle était à Paris avec sa fille pour la Fashion Week, Kate Holmes a eu vent des "activités" de son partenaire. L'acteur Jamie Foxx était en effet à Miami et y a été vu en train de danser de manière très suggestive avec d'autres femmes. Discrète sur sa relation à cause de la clause de son divorce avec Tom Cruise, Katie Holmes n'a pas du tout apprécié le comportement de son amant lors de cet après-midi torride.Après quelques promenades sur la plage en amoureux, les deux acteurs ont chacun passé le 4 juillet, jour de fête nationale américaine, avec leurs ex. Jamie Foxx retrouvait Kristin Grannis à Malibu et Katie Holmes était en Irlande avec sa fille et son ex-mari.Une source d'US Weekly a spécifié que l'actrice de 39 ans reste "éperdument amoureuse" de Jamie Foxx. Elle serait fascinée par son humour et son caractère, malgré le fait que son entourage l'encouragerait à le quitter.