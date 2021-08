Hurluberlus ! La chronique de KACCOR de ce mardi

La Covid-19 ne semble pas affecter l’économie de ce charmant pays. Malgré nos morts et les cas graves qui augmentent, la vie suit son chemin. Plutôt que de toussoter, l’économie semble carburer à plein gaz. La preuve ? Dix milliards de francs CFA seront mobilisés chaque année pendant trois ans pour la confection de tenues scolaires. Il faudra bien que nos lycéennes et collégiennes soient moins aguichantes envers leurs malheureux professeurs avec leurs robes, jupes et autres pantalons qui ne cachent presque rien.



Mais voilà, cette générosité de l’Etat vis à vis de nos tailleurs serait plus appréciée si l’école se portait mieux. Si on nous avait débarrassés par exemple de ces abris provisoires qui pullulent. Mais notre propos est ailleurs. Il porte toujours sur cet ennemi invisible qui nous empêche de vivre comme on le voudrait.



Pendant que nos vaillants médecins sont au front, luttant pour sauver des vies et que l’Etat dépense des milliards en vaccins afin de nous débarrasser vite de ce satané virus, pendant donc que tous ces efforts sont consentis, il y a des médias qui se permettent de venir tout piétiner. En quoi faisant ? Plutôt que d’inviter sur leurs plateaux des personnes rompues à la tâche, font appel à des hurluberlus que la presse a elle-même fabriqués et qui, au plan des idées, ne disent que des âneries.



N’importe quel ignare peut ainsi se présenter dans une télévision et débiter des stupidités visant à faire douter de l’efficacité d’un vaccin comme s’il était sorti d’une école de médecine. Ils se disent activistes, ne font prévaloir aucune compétence, si ce n’est produire les mêmes sottises et sur n’importe quoi notamment sur des choses dans lesquelles ils n’ont aucune connaissance.



Le Covid-19 est devenu un problème de santé publique à tel point qu’il devient urgent d’éloigner ces guignols de l’espace audiovisuel. Des guignols qui, au plan des idées (mais au fait, ont-ils seulement des idées, ces crétins ?), ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Des guignols qui constituent pour la masse et pour eux-mêmes un véritable danger, hélas !



KACCOR, Le Témoin