Éducation à Kanel : vers une "société éducative" et la fin des abris provisoires

​L'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Kanel (nord-est) a célébré, ce week-end, la première édition de sa Journée de l'excellence et de la solidarité scolaire. Entre récompenses et réflexions stratégiques, l’événement a posé les jalons d'une refondation profonde de l'école sénégalaise.



​Sous le thème : « Du système éducatif vers une société éducative : quelle refondation pour une éducation sénégalaise ? », cette première édition ne s'est pas contentée de distribuer des prix. Elle a servi de tribune pour repenser le modèle académique national.



Pour Mohamed Basir Diop, Inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF) de Kanel, l’objectif est clair : ​«réfléchir pour voir comment faire en sorte que cette refondation puisse être une réussite pour notre nation », estimant aussi que la revalorisation de la fonction enseignante reste le pilier central de cette mutation pour l’année académique 2024-2025.



​Outre les enjeux pédagogiques, la question des infrastructures a occupé une place centrale lors des échanges avec la presse. Interrogé sur la persistance des abris provisoires dans le département, le patron de la circonscription éducative s'est montré optimiste. Tout en reconnaissant l'existence de ces installations précaires, il a salué les efforts massifs déployés par l'État et les programmes communautaires.

​« Des efforts extrêmement importants ont été faits ces dernières années », a précisé Mohamed Basir Diop.



Selon lui, la dynamique actuelle de résorption laisse espérer une disparition totale des abris provisoires dans un futur proche, offrant ainsi aux élèves un cadre d'apprentissage digne et sécurisé.



​La cérémonie, rehaussée par la présence du Préfet de Kanel, de l'édile de la ville et de l'Inspecteur d'Académie (IA) de Matam, a été le moment fort de la journée. Les meilleurs enseignants et apprenants de la commune et des environs ont été distingués pour leurs performances exceptionnelles durant l'année écoulée.



​Ce succès initial ne semble être qu’un début. Fort de cet engouement, l'IEF de Kanel ambitionne déjà de passer à l'échelle supérieure. L’idée de décentraliser et de propager cet événement aux douze communes que compte le département de Kanel est déjà à l'étude, afin de créer une véritable émulation territoriale autour de l'excellence scolaire, livre iRadio.