Hydrologie : la DGPRE alerte sur les variations du fleuve Gambie

Le dernier bulletin hydrologique de la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE), publié ce lundi, fait état d’évolutions contrastées du niveau du fleuve Gambie. Alors que certaines zones en amont connaissent une baisse préoccupante, l’aval enregistre au contraire une progression encourageante, reflet des dynamiques variables propres à la saison des pluies.





À Kédougou, le niveau est passé de 500 cm le 30 août à 465 cm le 1er septembre, soit une baisse de 35 cm en seulement deux jours. À Mako, le recul est encore plus marqué, atteignant 51 cm sur la même période. Ces baisses suscitent des inquiétudes dans les localités riveraines, où l’agriculture repose en grande partie sur la disponibilité en eau du fleuve. Pour de nombreux paysans, une diminution prolongée risquerait de compromettre les cultures en cours et d’aggraver la précarité alimentaire.





En revanche, dans les zones de Simenti et de Gouloumbou, la tendance est inversée. Le bulletin signale une hausse de 45 cm à Simenti, où le niveau du fleuve a atteint 805 cm, tandis qu’à Gouloumbou, il a progressé de 43 cm pour s’établir à 742 cm. Pour les pêcheurs et éleveurs de ces zones, ces hausses sont interprétées comme un signe positif. Elles offrent la perspective d’une meilleure disponibilité en eau pour les activités quotidiennes et d’un soutien accru aux pâturages et aux écosystèmes locaux.





La DGPRE insiste sur l’importance de ces mesures dans la prévention des risques liés aux crues. Les relevés hydrométriques sont effectués deux fois par jour, matin et soir, et transmis aux autorités locales afin d’alimenter le dispositif d’alerte précoce. « Notre mission est d’assurer un suivi rigoureux afin de protéger les populations et leurs activités face aux aléas climatiques », a expliqué Idrissa Ka, chef de la Brigade des Ressources en Eau de Tambacounda.





La situation du fleuve Gambie met ainsi en lumière la complexité des équilibres hydrologiques en période hivernale, avec des baisses inquiétantes en amont et des hausses rassurantes en aval. La DGPRE invite les populations riveraines à rester vigilantes et à suivre attentivement les prochains bulletins, indispensables pour anticiper toute évolution défavorable.

