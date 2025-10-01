Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

ICS : un record de 105 000 tonnes d’engrais livrés pour la campagne agricole



ICS : un record de 105 000 tonnes d’engrais livrés pour la campagne agricole
Les Industries chimiques du Sénégal (ICS) annoncent avoir livré un volume record de 105 000 tonnes d’engrais aux distributeurs agréés dans le cadre de la campagne agricole 2025-2026. « Les ICS ont joué un rôle essentiel dans la campagne agricole 2025-2026 », souligne l’entreprise dans un communiqué de presse.
 
Selon la société, 93 000 tonnes ont déjà été mises à disposition entre juin et juillet 2025. Cette performance, ajoute-t-elle, illustre son « engagement à accompagner les objectifs fixés par l’État du Sénégal en matière de souveraineté alimentaire ».
 
La stratégie mise en place a permis d’assurer « un approvisionnement régulier et sécurisé des producteurs sur l’ensemble du territoire », grâce à une organisation proactive centrée sur la production et le stockage.
 
En parallèle, ICS a procédé à une baisse des prix des intrants. Le sac de 50 kg de NPK 15-15-15, utilisé pour le maïs, est passé de 9 500 F CFA en 2024 à 8 500 F CFA en 2025. Celui de NPK 6-20-10, destiné à l’arachide, est désormais vendu 6 000 F CFA, contre 6 500 F CFA l’an dernier.
 
Le 22 juillet, l’entreprise a également lancé le Programme pour le soutien à l’agriculture (PICSA), qui vise à renforcer la performance du secteur par des formations, la distribution d’intrants et l’accompagnement face aux changements climatiques. Dans sa première phase, le PICSA a soutenu 60 producteurs répartis dans cinq grandes zones agro-écologiques couvrant huit régions : Thiès, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Saint-Louis, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.
 
« Par ces initiatives, les ICS réaffirment leur rôle de partenaire stratégique de la politique agricole nationale, leur volonté de contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal et leur engagement à soutenir durablement la compétitivité et la résilience du monde rural », affirme le communiqué.
 
Autres articles


Mercredi 1 Octobre 2025 - 20:49


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter